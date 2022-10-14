Нагельсманн прокомментировал игру Ваннера на позиции левого защитника

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру Пауля Ваннера на позиции левого защитника. Напомним, молодой немец действовал в этом амплуа в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень.

«Пауль не является прирождённым левым защитником, но он уже успел отлично зарекомендовать себя на этой позиции на тренировках. Я думаю, он хорошо справился в матче», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Ранее Ваннер стал самым молодым дебютантом «Баварии» в истории Лиги чемпионов. В новом сезоне футболист ещё не появлялся на поле в немецкой Бундеслиге.