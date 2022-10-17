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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри: «Цель «Баварии» – выиграть все матчи до чемпионата мира»

17 Октября 2022 • 01:36 Комментировать
Бавария
5:0
Фрайбург
окончен

Вингер «Баварии» Серж Гнабри поделился мыслями после победы команды над «Фрайбургом».

Встреча десятого тура Бундеслиги завершилась триумфом мюнхенцев – 5:0.

«Было здорово видеть команду в такой отличной форме. Это особенно важно после неудачных недель, через которые мы прошли не так давно. Мы провели отличный поединок и доминировали в каждой фазе. С этого момента и до перерыва на чемпионат мира наша задача – выиграть каждый матч. После ряда ненужных осечек давление на нас выросло, и мы знаем, какова цена ошибки», – заявил Гнабри, ставший автором гола и результативной передачи в поединке с «Фрайбургом».

«Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от «Униона» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Серж Гнабри
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