Нойер не готов играть за «Баварию»

Первый номер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер не поможет своей команде в поединке чемпионата Германии против «Фрайбурга». Об этом сообщил главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

«Мануэль не сыграет. Он до сих пор испытывает болезненные ощущения в плече. Надеемся, что он вернется в строй на следующей неделе. Мусиала? Думаю, он появится на поле со скамейки запасных», - передает слова наставника Bayern & Germany.

«Бавария» примет «Фрайбург» на стадионе «Альянц Арена» в воскресенье, 16 октября. Начало – 20:30 по московскому времени.