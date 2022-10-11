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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла альтернативу Кейну в Бундеслиге

11 Октября 2022 • 01:25 Комментировать
Бавария
...
Фрайбург
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16.10 20:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам интересен «Баварии».

Несмотря на нежелание совершать дорогостоящие трансферы зимой, мюнхенцы активно изучают варианты усиления атаки на будущее. Одной из главных кандидатур в списке считается 25-летний французский форвард, за игрой которого уже следят скауты «Баварии», сообщает журналист Керри Хау. Впрочем, переговоры с игроком пока не велись. Руководство клуба по-прежнему считает целью номер один звезду «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Маркус Тюрам забил восемь голов и трижды ассистировал товарищам по мёнхенгладбахской «Боруссии» в десяти матчах нынешнего сезона. Контракт футболиста истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
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