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Клопп поделился информацией о травме Алиссона

02 Марта 2024 • 01:54 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
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Через 15 ч. 33 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии травмированного голкипера Алиссона Бекера.

Бразилец пропустил последние матчи из-за мышечных проблем. Рулевой «красных» признал, что травма вратаря довольно серьёзна.

«Алиссон получил серьёзную травму. Это не кратковременное повреждение. Мы не знаем точных сроков его восстановления, но это настоящая мышечная травма – довольно серьёзная, но сезон для него ещё не завершён», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Клоппа.

В субботу «Ливерпуль» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

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