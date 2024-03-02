Клопп поделился информацией о травме Алиссона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии травмированного голкипера Алиссона Бекера.

Бразилец пропустил последние матчи из-за мышечных проблем. Рулевой «красных» признал, что травма вратаря довольно серьёзна.

«Алиссон получил серьёзную травму. Это не кратковременное повреждение. Мы не знаем точных сроков его восстановления, но это настоящая мышечная травма – довольно серьёзная, но сезон для него ещё не завершён», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Клоппа.

В субботу «Ливерпуль» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.