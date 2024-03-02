«Ливерпуль» забил единственный гол в ворота «Ноттингем Форест» на 90+9 минуте

Идущий у зоны вылета Премьер-лиги «Ноттингем Форест» принимал «Ливерпуль» и достойно сдерживал атаки противника. Энтони Эланга оказался сам перед воротами «красных», и голкипер ногой справился с его ударом. Эндрю Робертсон у левой штанги не смог открыть счет, попав в защитника. После навеса с углового Харви Эллиотт был близок к успеху, но со страшной силой пробил голову защитника. Эланга и Коди Гакпо обменялись опасными ударами - промахи. Луис Диас также стрельнул в рекламные щиты. Лишь на девятой добавленной минуте Дарвин Нуньес шокировал хозяев - 0:1.

«Лесники» идут четвертыми с конца, а соперник рискует на четыре очка оторвался от второго места.