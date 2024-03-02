«Ливерпуль» забил единственный гол в ворота «Ноттингем Форест» на 90+9 минуте

Идущий у зоны вылета Премьер-лиги «Ноттингем Форест» принимал «Ливерпуль» и достойно сдерживал атаки противника. Энтони Эланга оказался сам перед воротами «красных», и голкипер ногой справился с его ударом. Эндрю Робертсон у левой штанги не смог открыть счет, попав в защитника. После навеса с углового Харви Эллиотт был близок к успеху, но со страшной силой пробил голову защитника. Эланга и Коди Гакпо обменялись опасными ударами - промахи. Луис Диас также стрельнул в рекламные щиты. Лишь на девятой добавленной минуте Дарвин Нуньес шокировал хозяев - 0:1.
«Лесники» идут четвертыми с конца, а соперник рискует на четыре очка оторвался от второго места.
Протокол игры
|90'Нуньес Дарвин (0:1)
Селс Матц•Уильямс Неко•Омобамиделе Эндрю•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Домингес Николас79' (Данило Ларанжера (79') • 90'Йейтс Райан•Ориги Дивок65' (Авонийи Тайво (65') •Гиббс-Уайт Морган• 90'Хадсон-Одои Каллум•Эланга Энтони
Келлехер Каомхин•Брэдли Конор84' (Даннс Джейден (84') • 85'Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю 59'60' (Эндо Ватару (60') •Макаллистер Алексис•Гомес Джо•Кларк Бобби60' (Нуньес Дарвин (60') •Эллиотт Харви76' (Собослаи Доминик (76') •Гакпо Коди84' (Цимикас Костас (84') •Диас Луис
02 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Если бы он реализовывал один момент из пяти созданных, обогнал бы Холанна по голам
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