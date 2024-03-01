Клопп не связывает успехи «Ливерпуля» с провальным матчем против «Арсенала»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе пятничной пресс-конференции ответил на вопрос, являются ли последние успехи команды реакцией на плохой февральский матч чемпионата Англии против «Арсенала» (поражение 1:3).

«Результаты важны, но я не думаю, что это был ответ на игру с «Арсеналом». Нам всегда нужно побеждать, и мы это знаем. Возможно, в игре с «Арсеналом» мы были не так хороши, как нужно, но такое случается. Нужно уметь использовать менее хорошие моменты так же, как и хорошие», - сказал Клопп.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Ноттингем Форест».