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Клопп не связывает успехи «Ливерпуля» с провальным матчем против «Арсенала»

01 Марта 2024 • 19:46 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
1 5.60 X 4.70 2 1.52
Через 21 ч. 49 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе пятничной пресс-конференции ответил на вопрос, являются ли последние успехи команды реакцией на плохой февральский матч чемпионата Англии против «Арсенала» (поражение 1:3).

«Результаты важны, но я не думаю, что это был ответ на игру с «Арсеналом». Нам всегда нужно побеждать, и мы это знаем. Возможно, в игре с «Арсеналом» мы были не так хороши, как нужно, но такое случается. Нужно уметь использовать менее хорошие моменты так же, как и хорошие», - сказал Клопп.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
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