Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Португальский специалист готов сменить обстановку и возглавить один из клубов АПЛ грядущим летом, сообщает SportsZone. Агенты наставника уже занимаются поиском вариантов трудоустройства в Англии для своего клиента. Интерес к Амориму проявляют сразу три местных гранда – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Ливерпуль», напомним, ищет замену уходящему по окончании сезона Юргену Клоппу, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси», по слухам, рассматривают варианты на замену Эрику тен Хагу и Маурисио Почеттино соответственно.

Контракт Рубена Аморима со «Спортингом» рассчитан до 2026 года.