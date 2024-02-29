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Аморим намерен поработать в АПЛ – три топ-клуба проявляют интерес слухи

29 Февраля 2024 • 02:09 Комментировать
Спортинг Л
...
Бенфика
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Через 21 ч. 10 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Португальский специалист готов сменить обстановку и возглавить один из клубов АПЛ грядущим летом, сообщает SportsZone. Агенты наставника уже занимаются поиском вариантов трудоустройства в Англии для своего клиента. Интерес к Амориму проявляют сразу три местных гранда – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Ливерпуль», напомним, ищет замену уходящему по окончании сезона Юргену Клоппу, а «Манчестер Юнайтед» и «Челси», по слухам, рассматривают варианты на замену Эрику тен Хагу и Маурисио Почеттино соответственно.

Контракт Рубена Аморима со «Спортингом» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги

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