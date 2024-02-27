Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт успеха Юргена Клоппа во главе «Ливерпуля». Тем самым аргентинец намекнул на то, что при доверии со стороны руководства, он тоже способен добиться хороших результатов в будущем.

«Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас. Доверие полностью окупилось. Не я принимаю решение о своём будущем. У меня отличные отношения с владельцами и спортивными директорами, но это им решать, доверять мне или нет», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» сейчас занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге.