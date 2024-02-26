Клопп: «Уверен, Эндо подпишет ещё один долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление полузащитника Ватару Эндо в финале Кубка лиги против «Челси». Японец помог своей команде завоевать первый трофей в сезоне.

«Уверен, Эндо подпишет ещё один долгосрочный контракт с «Ливерпулем». В паспорте может быть написано, что ему 31, но он является настоящей машиной», – цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Эндо перебрался в «Ливерпуль» прошлым летом из немецкого «Штутгарта». Многие скептически относились к трансферу Ватару, но японец в этом сезоне смог доказать, что достоин выступать за «скаузеров».