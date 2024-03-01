​Клопп рассказал, когда Салах вернётся на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу состояния нападающего Мохамеда Салаха. Как известно, египтянин пропустил несколько последних матчей мерсисайдской команды.

«Я не думаю, что Мо слишком далеко от возвращения в строй. Но завтра он на поле не выйдет. Дальше мы посмотрим. Думаю, на следующей неделе он сможет сыграть в любой момент. Он скоро вернётся, но пока нет», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В субботу, 2 марта, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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