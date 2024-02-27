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«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью

27 Февраля 2024 • 13:05 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
01.03 22:30

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Фулхэма» Жоау Пальинье. По информации от Football Insider, конкуренцию «красной машине» готовы составить такие клубы, как лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

28-летний Пальинья находился в шорт-листе «Баварии» ещё с прошлого лета. Под конец трансферного окна в августе Жоау прибыл на тренировочную базу в Мюнхен, чтобы подписать контракт с «Баварией», но сделка в последний момент сорвалась.

Пальинья в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя голами и одной результативной передачей. Бывший футболист лиссабонского «Спортинга» проводит второй сезоне в чемпионате Англии.

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