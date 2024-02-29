Салах является главной целью клубов из Саудовской Аравии на лето

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является главной трансферной целью клубов из Саудовской Аравии на ближайшее лето. По информации от Mirror Football, местные команды готовы предложить внушительную сумму компенсации «Ливерпулю» и большую зарплату самому египтянину, чтобы осуществить сделку.

Напомним, Салах мог перебраться в Саудовскую Аравию ещё прошлым летом, но «Ливерпуль» заблокировал сделку. Действующий контракт египтянина со «скаузерами» истекает в конце следующего сезона.

31-летний Салах в этом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 21 матч, где записал на свой актив 15 голов и 9 результативных передач.