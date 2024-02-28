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Клопп: «Челси» проиграл 6 финалов подряд? Я пережил то же самое»

28 Февраля 2024 • 11:20 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о том, что «Челси» установил антирекорд по количеству проигранных финалов подряд. Напомним, в воскресенье «синие» проиграли «Ливерпулю» в финале Кубка лиги.

«Челси» проиграл 6 финалов подряд? Я пережил то же самое, поэтому знаю, что они чувствуют. Все говорят тебе о новом антирекорде по поражениям в финале, это неприятно и я сочувствую «Челси», – цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Клопп во главе «Ливерпуля» проиграл свои первые три финала: в Лиге Европы против «Севильи», в Кубке лиги против «Манчестер Сити» и в Лиге чемпионов против мадридского «Реала».

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