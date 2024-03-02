«Ливерпуль» Клоппа 18 раз вырывал победу в матчах АПЛ после 90-й минуты – рекорд

«Ливерпуль» вновь добыл три очка благодаря голу, забитому в концовке.

В субботнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» победу мерсисайдцам принёс точный удар Дарвина Нуньеса на девятой компенсированной минуте – встреча завершилась со счётом 1:0. Согласно данным Opta, это уже 18-й случай с момента назначения Юргена Клоппа, когда «Ливерпуль» выигрывает в АПЛ благодаря голу после 90-й минуты. Ни одна другая команда не делала это так часто за обозначенный период.

Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. По окончании текущего сезона немецкий специалист покинет должность.