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Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю»

22 Февраля 2024 • 14:34 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
02.03 18:00

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посоветовал «Ливерпулю» взять пример с лондонского клуба при поисках нового наставника команды.

Напомним, нынешний рулевой «красных» Юрген Клопп сообщил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа касательно его сменщика? Нет-нет. Я так не думаю.

Просили ли в «Арсенале» меня найти себе преемника? Нет», — приводит слова Венгера The Mirror.

Французский специалист отметил, что каждый сотрудник клуба должен заниматься своим делом, за результат которого он несёт ответственность.

Венгер возглавлял «Арсенал» в период с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Ливерпуль Арсенал Лондон Юрген Клопп ещё теги

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