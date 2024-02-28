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Бывший директор «Ливерпуля» признал, что ошибался насчёт Собослаи

28 Февраля 2024 • 21:46 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
02.03 18:00

Йорг Шмадтке, до недавних пор работавший спортивным директором «Ливерпуля», высказался относительно трансфера Доминика Собослаи.

Венгерский полузащитник был приобретён английским грандом у немецкого «РБ Лейпцига» летом прошлого года.

«Когда мы приобрели Собослаи в «Ливерпуль» за 70 млн евро, я сказал, что это слишком дорого. Глядя на ситуацию сейчас, я могу сказать, что ошибался. Этот парень стал важным игроком с самого первого дня», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Шмадтке, покинувшего «Ливерпуль» в начале февраля.

Доминик Собослаи отметился пятью голами и четырьмя ассистами в 28 матчах за команду Юргена Клоппа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Йорг Шмадтке РБ Лейпциг Доминик Собослаи ещё теги

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