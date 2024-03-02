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Клопп: «Не думал, что возможно выиграть 4 матча за 11 дней»

02 Марта 2024 • 22:09 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Ливерпуль

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп впечатлён успехами своей команды.

Серия «красных» могла прерваться, однако Дарвин Нуньес поразил ворота «Ноттингем Форест» на 99-й минуте субботнего матча, принеся тем самым очередную победу мерсисайдцам.

«Для нас это очень важно, я доволен. Теперь у нас есть несколько дней на восстановление. Затем мы наконец-то сможем нормально потренироваться – в последние 11 дней у нас не было такой возможности, поскольку игры шли одна за другой. Вот такая особенная ситуация. Если бы 12 дней назад вы спросили меня, возможно ли выиграть четыре матча за 11 дней, я бы сказал «нет». Но ребята добились этого», – заявил в послематчевом интервью Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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