Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ассистент Клоппа может получить работу в другом клубе слухи

27 Февраля 2024 • 20:47 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
02.03 18:00

Пепейн Лейндерс, занимающий должность ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле», интересен «Аяксу».

Действующий контракт нидерландского специалиста с мерсисайдцами истекает по окончании текущего сезона. По информации De Telegraaf, Лейндерс может стать главным тренером «Аякса» после с начала новой кампании. Клуб из Амстердама уже обсуждает потенциальное сотрудничество с 41-летним наставником.

Договор Джона ван 'т Схипа, ныне тренирующего «Аякс», истекает в июне. На данный момент амстердамцы занимают пятую строчку в таблице чемпионата Нидерландов.

Напомним, что Юрген Клопп также покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Юрген Клопп Пепейн Лейндерс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
16:51
Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас»
13:05
«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью
26 Февраля
12:54
Клопп: «Уверен, Эндо подпишет ещё один долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
22 Февраля
14:34
Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю»
12:55
«Баварии» и «Ливерпулю» нужно заплатить 15-20 миллионов евро, чтобы заполучить Алонсо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
21:04 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб готов предложить де Брёйне огромную зарплату слухи
20:47 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Клоппа может получить работу в другом клубе слухи
20:27 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер Opta назвал главного кандидата на титул чемпиона Англии
19:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ
19:20 · Англия. Премьер-лига
Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле
19:09 · Англия. Премьер-лига
​Тренеров «Манчестер Юнайтед» удивила просьба игроков после поражения
18:22 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может обратиться к итальянскому тренеру
17:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по вингеру
17:53 · Англия. Кубок Англии
Почеттино отреагировал на слова Невилла о «лузерах»
17:46 · Англия. Премьер-лига
Игнатов — о «Манчестер Сити»: «Абсолютно другой уровень» 1
17:44 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Мы могли проиграть финал – любой может проиграть «Челси»
17:39 · Англия. Кубок Англии
​Почеттино обратился к фанатам «Челси» с просьбой
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» потерял важного игрока до конца сезона
17:29 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: Мы не давим на молодёжь – они должны получать удовольствие
Все новости
Рекомендуем