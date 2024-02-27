Пепейн Лейндерс, занимающий должность ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле», интересен «Аяксу».

Действующий контракт нидерландского специалиста с мерсисайдцами истекает по окончании текущего сезона. По информации De Telegraaf, Лейндерс может стать главным тренером «Аякса» после с начала новой кампании. Клуб из Амстердама уже обсуждает потенциальное сотрудничество с 41-летним наставником.

Договор Джона ван 'т Схипа, ныне тренирующего «Аякс», истекает в июне. На данный момент амстердамцы занимают пятую строчку в таблице чемпионата Нидерландов.

Напомним, что Юрген Клопп также покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.