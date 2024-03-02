«Ливерпуль» – лидер топ-5 лиг по результативности игроков, выходящих на замену

Замены Юргена Клоппа регулярно приносят очки «Ливерпулю» в текущем сезоне.

В субботу мерсисайдцы взяли верх над «Ноттингем Форест» (1:0), а автором единственного гола стал Дарвин Нуньес, забивший на 99-й минуте. Уругваец появился на замену на 60-й минуте. По данным Opta, на счету игроков «Ливерпуля», выходящих на замену, уже 43 результативных действия в текущем сезоне во всех турнирах (21 гол и 22 ассиста) – лучший показатель среди всех команд пяти ведущих европейских лиг.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги – в активе коллектива Юргена Клоппа 63 набранных очка после 27 туров.