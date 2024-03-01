​Клопп высказался о жёсткой борьбе за титул АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Мы всего на одно очко опережаем «Манчестер Сити» и на два очка опережаем «Арсенал». Это ничего не значит. 60 очков – хороший показатель на данном этапе, но если мы больше не наберём очки, то я не уверен, что мы сможем пройти в Лигу чемпионов. Так что нам нужно продолжать побеждать.

Похожа ли гонка на ту, что была два года назад, когда мы стали вторыми с 92 очками? Нет. Насколько я помню, когда у нас была более комфортная ситуация с составом, и мы проводили серьёзную ротацию в разных турнирах. Нельзя сравнивать ситуации. Надеюсь, этот сезон тоже может оказаться для нас успешным», - сказал Клопп на пресс-конференции.

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