​«Ливерпуль» надеется вернуть Эдвардса

Владельцы «Ливерпуля» хотят сделать последнюю попытку вернуть в клуб Майкла Эдвардса. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, боссы «Ливерпуля» хотят, чтобы Эдвардс взял ситуацию в свои руки и создал новую структуру, включая назначение нового спортивного директора. В настоящий момент 44-летний функционер не дал согласия, но «Ливерпуль» попытается ещё раз.

Ранее Майкл Эдвардс уже работал в «Ливерпуле» на разных должностях, в том числе на посту спортивного директора. Специалист ушёл из клуба по завершению сезона 2021/2022.