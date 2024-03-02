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​«Ливерпуль» готов заплатить деньги за итальянского тренера

02 Марта 2024 • 14:55 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
1 5.80 X 4.70 2 1.55
Через 2 ч. 26 мин.

Заменить Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля» в летнее межсезонье может Роберто де Дзерби, который хорошо показывает себя в «Брайтоне», да и вообще пользуется хорошей репутацией. Итальянца нередко называют «вторым Гвардиолой», причём первый Гвардиола, который Хосеп, частенько нахваливает де Дзерби в интервью.

Как сообщает испанское издание Sport, «Ливерпуль» в случае необходимости готов заплатить «Брайтону» 15 миллионов евро компенсации. Такая опция прописана в действующем трудовом соглашении де Дзерби с «Брайтоном».

«Ливерпуль» в субботу проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», не пропустите текстовую трансляцию.

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Де Дзерби может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

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