​«Ливерпуль» готов заплатить деньги за итальянского тренера

Заменить Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля» в летнее межсезонье может Роберто де Дзерби, который хорошо показывает себя в «Брайтоне», да и вообще пользуется хорошей репутацией. Итальянца нередко называют «вторым Гвардиолой», причём первый Гвардиола, который Хосеп, частенько нахваливает де Дзерби в интервью.

Как сообщает испанское издание Sport, «Ливерпуль» в случае необходимости готов заплатить «Брайтону» 15 миллионов евро компенсации. Такая опция прописана в действующем трудовом соглашении де Дзерби с «Брайтоном».

«Ливерпуль» в субботу проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», не пропустите текстовую трансляцию.

«Барселона» не хочет платить за де Дзерби по двум причинам

Де Дзерби может заменить Клоппа в «Ливерпуле»