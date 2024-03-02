​«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ с «лесниками»

В субботу вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Кларк, Макаллистер, Эллиотт, Диас, Гакпо.

Нападающий Мохамед Салах пока не готов играть – он пропускает игру с «лесниками». На последней пресс-конференции Юрген Клопп допускал, что египтянин вернётся в строй на следующей неделе.

Матч Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.