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​«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ с «лесниками»

02 Марта 2024 • 17:00 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
1 5.80 X 4.70 2 1.55
Через 0 ч. 35 мин.

В субботу вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Кларк, Макаллистер, Эллиотт, Диас, Гакпо.

Нападающий Мохамед Салах пока не готов играть – он пропускает игру с «лесниками». На последней пресс-конференции Юрген Клопп допускал, что египтянин вернётся в строй на следующей неделе.

Матч Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
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