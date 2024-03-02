​Гакпо: Обсуждал переход в «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом, но выбрал «Ливерпуль»

Нападающий Коди Гакпо вспомнил, что в начале 2023 года он мог перейти не в «Ливерпуль», а в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» вёл переговоры о моём подписании до трансфера в «Ливерпуль». Я также общался с Эриком тен Хагом. Но в конце концов я перешёл в «Ливерпуль», и это было лучшее решение для меня», - сказал Гакпо, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Коди Гакпо провёл 37 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

В субботу «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Не пропустите текстовую трансляцию.