Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы

В Английской премьер-лиге намечается интереснейшая борьба за чемпионский титул. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию в верхней части таблицы и присматривается к командам, которые претендуют на трофей.
Заруба на троих
Кто знает, что будет через месяц, но прямо сейчас на титул Премьер-лиги всерьёз претендуют три команды – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». После двадцати шести туров они идут в турнирной таблице друг за другом: у мерсисайдцев 60 очков, у манкунианцев – 59, а у лондонцев – 58. Четвёртая «Астон Вилла» далековато, у неё 52 зачётных балла в активе, да и запаса прочности команде Унаи Эмери вряд ли хватит для борьбы за чемпионство. На сегодняшний день чемпионская гонка в АПЛ представляет собой зарубу на троих, хотя не исключено, что по ходу дистанции кто-то выключится.
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63:25
|60
|2
|Манчестер Сити
|26
|18
|5
|3
|59:26
|59
|3
|Арсенал
|26
|18
|4
|4
|62:23
|58
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в чемпионской гонке поддерживают не только фанаты этого клуба. Недавно мерсисайдцы получили поддержку многих нейтральных болельщиков. Произошло это после заявления Юргена Клоппа о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Немец в итоге отработает с «красными» почти девять лет – для современного футбола это очень много. Клопп может во второй раз привести «Ливерпуль» к титулу АПЛ перед уходом. Это была бы красивая история.
В последнее время Клоппу приходится справляться с серьёзными кадровыми трудностями. В финальном матче Кубка лиги против «Челси» за «Ливерпуль» не смогли сыграть 10 травмированных игроков, в том числе звёздный Мо Салах. По ходу первого тайма «сломался» ещё и Райан Гравенберх. Впрочем, молодые игроки «красных» хорошо себя показали и смогли завоевать трофей. И хотя ситуация с травмами по ходу марта должна улучшиться, кто знает, хватит ли «Ливерпулю» сил. Тем более очень скоро для команды стартует плей-офф Лиги Европы.
«Манчестер Сити»
У «Манчестер Сити» по сравнению с «Ливерпулем» кадровая ситуация куда лучше – в лазарете остаётся только Джек Грилиш. Да и вообще Хосепу Гвардиоле может позавидовать любой другой тренер, ведь подбор игроков у него простой шикарный. С такой широкой командой «горожане» вполне могут замахнуться на второй требл подряд – «Сити» считают фаворитами всех турниров, в которых они участвуют.
Если говорить о Премьер-лиге, то с середины октября команда Гвардиолы в 18 матчах отпраздновала 12 побед при пяти ничьих и всего одном поражении. Темп можно называть чемпионским, и только стабильность «Ливерпуля» не позволяет «горожанам» сейчас располагаться на вершине. «Манчестер Сити» дышит в спину лидеру, отставая на один зачётный балл.
«Арсенал»
«Арсенал» встречает весну в качестве претендента на титул Премьер-лиги. Для «канониров» сам этот факт уже является олицетворением прогресса. В последние несколько лет Микель Артета смог повысить уровень лондонской команды, и теперь она на самом деле может ставить перед собой задачу стать чемпионом Англии. Кстати, в прошлый раз «канониры» выигрывали титул в 2004 году, когда завершили чемпионат с нулём в графе поражений.
Вопрос в том, хватит ли «Арсенала» на всю турнирную дистанцию АПЛ. Надо понимать, что ближе к завершению сезона физических сил будет становиться меньше, а давление будет лишь нарастать. «Канониры» пока не привыкли к решению самых высоких задач, и отсутствие этого опыта может сказаться – в таких условиях один или несколько неудачных матчей могут выбить команду из колеи. Здесь понадобится искусство Артеты как психолога.
Кто станет чемпионом Англии
Очевидно, что титул Премьер-лиги разыграют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». В футболе бывает всякое, поэтому 5% вероятности мы оставим на какой-то сумасшедший сценарий, при котором чемпионом Англии станет другая команда. А теперь попробуем оценить шансы тройки фаворитов. Для начала не будет лишним взглянуть на календарь.
|
|
|
|
|27
|Ноттингем Форест (г)
|Манчестер Юнайтед (д)
|Шеффилд Юнайтед (г)
|28
|Манчестер Сити (д)
|Ливерпуль (г)
|Брентфорд (д)
|29
|Эвертон (г)
|Брайтон (г)
|Челси (д)
|30
|Брайтон (д)
|Арсенал (д)
|Манчестер Сити (г)
|31
|Шеффилд Юнайтед (д)
|Астон Вилла (д)
|Лутон Таун (д)
|32
|Манчестер Юнайтед (г)
|Кристал Пэлас (г)
|Брайтон (г)
|33
|Кристал Пэлас (д)
|Лутон Таун (д)
|Астон Вилла (д)
|34
|Фулхэм (г)
|Тоттенхэм (г)
|Вулверхэмптон (г)
|35
|Вест Хэм (г)
|Ноттингем Форест (г)
|Тоттенхэм (г)
|36
|Тоттенхэм (д)
|Вулверхэмптон (д)
|Борнмут (д)
|37
|Астон Вилла (г)
|Фулхэм (г)
|Манчестер Юнайтед (г)
|38
|Вулверхэмптон (д)
|Вест Хэм (д)
|Эвертон (д)
Информация о расписании команд в Премьер-лиге на данном этапе носит скорее справочный характер – всерьёз анализировать календарь за двенадцать туров до конца бессмысленно. По таблице невозможно сказать, что какая-то из команд имеет преимущество. К тому же нет ясности по поводу общего графика, ведь в теории «Арсенал» может вылететь от «Порту» уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. При таком раскладе у команды Артеты весной будут игры только в АПЛ (из Кубка Англии лондонцы уже вылетели), что может стать преимуществом. Но «канониры», конечно, настроены отыгрываться в дуэли с «Порту» после гостевых 0:1. «Манчестер Сити», в свою очередь, уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» является явным фаворитом Лиги Европы. Плюс «горожане» и «красные» продолжают путь в Кубке Англии, причём команде Клоппа предстоит дуэль с «Манчестер Юнайтед», ещё и на выезде.
Шансы «Манчестер Сити» на завоевание титула чемпиона Англии мы оцениваем в 45%. Команда Хосепа Гвардиола привыкла к давлению и умеет играть на победу в каждом матче без исключения. К тому же «горожане» имеют широкий состав, позволяющий решать максимальные задачи сразу на нескольких фронтах.
Шансы «Ливерпуля» на победу в Премьер-лиге мы оцениваем в 30%. Команду Юргена Клоппа преследуют травмы, и есть ощущение, что в какой-то момент мерсисайдцы могут дать сбой. Всё-таки молодые футболисты «Ливерпуля» пока не могут демонстрировать качественный футбол на стабильной основе.
Шансы «Арсенала» на чемпионство мы оцениваем в 20%. Команда Микеля Артеты добилась солидного прогресса, однако ей может не хватить опыта – справляться с нарастающим давлением будет всё сложнее. К тому же «канониры» пока уступают «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в классе. Этот момент лондонцы компенсируют желанием и энергией, которой игроков заряжает Артета. Если «Арсенал» уже в нынешнем сезоне выиграет АПЛ, это будет довольно неожиданно.
Александр Тихий
Бан пользователя