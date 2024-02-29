Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы

В Английской премьер-лиге намечается интереснейшая борьба за чемпионский титул. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию в верхней части таблицы и присматривается к командам, которые претендуют на трофей.

Заруба на троих

Кто знает, что будет через месяц, но прямо сейчас на титул Премьер-лиги всерьёз претендуют три команды – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». После двадцати шести туров они идут в турнирной таблице друг за другом: у мерсисайдцев 60 очков, у манкунианцев – 59, а у лондонцев – 58. Четвёртая «Астон Вилла» далековато, у неё 52 зачётных балла в активе, да и запаса прочности команде Унаи Эмери вряд ли хватит для борьбы за чемпионство. На сегодняшний день чемпионская гонка в АПЛ представляет собой зарубу на троих, хотя не исключено, что по ходу дистанции кто-то выключится.

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 26 18 6 2 63:25 60 2 Манчестер Сити 26 18 5 3 59:26 59 3 Арсенал 26 18 4 4 62:23 58

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в чемпионской гонке поддерживают не только фанаты этого клуба. Недавно мерсисайдцы получили поддержку многих нейтральных болельщиков. Произошло это после заявления Юргена Клоппа о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Немец в итоге отработает с «красными» почти девять лет – для современного футбола это очень много. Клопп может во второй раз привести «Ливерпуль» к титулу АПЛ перед уходом. Это была бы красивая история.

В последнее время Клоппу приходится справляться с серьёзными кадровыми трудностями. В финальном матче Кубка лиги против «Челси» за «Ливерпуль» не смогли сыграть 10 травмированных игроков, в том числе звёздный Мо Салах. По ходу первого тайма «сломался» ещё и Райан Гравенберх. Впрочем, молодые игроки «красных» хорошо себя показали и смогли завоевать трофей. И хотя ситуация с травмами по ходу марта должна улучшиться, кто знает, хватит ли «Ливерпулю» сил. Тем более очень скоро для команды стартует плей-офф Лиги Европы.

«Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» по сравнению с «Ливерпулем» кадровая ситуация куда лучше – в лазарете остаётся только Джек Грилиш. Да и вообще Хосепу Гвардиоле может позавидовать любой другой тренер, ведь подбор игроков у него простой шикарный. С такой широкой командой «горожане» вполне могут замахнуться на второй требл подряд – «Сити» считают фаворитами всех турниров, в которых они участвуют.

Если говорить о Премьер-лиге, то с середины октября команда Гвардиолы в 18 матчах отпраздновала 12 побед при пяти ничьих и всего одном поражении. Темп можно называть чемпионским, и только стабильность «Ливерпуля» не позволяет «горожанам» сейчас располагаться на вершине. «Манчестер Сити» дышит в спину лидеру, отставая на один зачётный балл.

«Арсенал»

«Арсенал» встречает весну в качестве претендента на титул Премьер-лиги. Для «канониров» сам этот факт уже является олицетворением прогресса. В последние несколько лет Микель Артета смог повысить уровень лондонской команды, и теперь она на самом деле может ставить перед собой задачу стать чемпионом Англии. Кстати, в прошлый раз «канониры» выигрывали титул в 2004 году, когда завершили чемпионат с нулём в графе поражений.

Вопрос в том, хватит ли «Арсенала» на всю турнирную дистанцию АПЛ. Надо понимать, что ближе к завершению сезона физических сил будет становиться меньше, а давление будет лишь нарастать. «Канониры» пока не привыкли к решению самых высоких задач, и отсутствие этого опыта может сказаться – в таких условиях один или несколько неудачных матчей могут выбить команду из колеи. Здесь понадобится искусство Артеты как психолога.

Кто станет чемпионом Англии

Очевидно, что титул Премьер-лиги разыграют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». В футболе бывает всякое, поэтому 5% вероятности мы оставим на какой-то сумасшедший сценарий, при котором чемпионом Англии станет другая команда. А теперь попробуем оценить шансы тройки фаворитов. Для начала не будет лишним взглянуть на календарь.

Тур Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал 27 Ноттингем Форест (г) Манчестер Юнайтед (д) Шеффилд Юнайтед (г) 28 Манчестер Сити (д) Ливерпуль (г) Брентфорд (д) 29 Эвертон (г) Брайтон (г) Челси (д) 30 Брайтон (д) Арсенал (д) Манчестер Сити (г) 31 Шеффилд Юнайтед (д) Астон Вилла (д) Лутон Таун (д) 32 Манчестер Юнайтед (г) Кристал Пэлас (г) Брайтон (г) 33 Кристал Пэлас (д) Лутон Таун (д) Астон Вилла (д) 34 Фулхэм (г) Тоттенхэм (г) Вулверхэмптон (г) 35 Вест Хэм (г) Ноттингем Форест (г) Тоттенхэм (г) 36 Тоттенхэм (д) Вулверхэмптон (д) Борнмут (д) 37 Астон Вилла (г) Фулхэм (г) Манчестер Юнайтед (г) 38 Вулверхэмптон (д) Вест Хэм (д) Эвертон (д)

Информация о расписании команд в Премьер-лиге на данном этапе носит скорее справочный характер – всерьёз анализировать календарь за двенадцать туров до конца бессмысленно. По таблице невозможно сказать, что какая-то из команд имеет преимущество. К тому же нет ясности по поводу общего графика, ведь в теории «Арсенал» может вылететь от «Порту» уже в 1/8 финала Лиги чемпионов. При таком раскладе у команды Артеты весной будут игры только в АПЛ (из Кубка Англии лондонцы уже вылетели), что может стать преимуществом. Но «канониры», конечно, настроены отыгрываться в дуэли с «Порту» после гостевых 0:1. «Манчестер Сити», в свою очередь, уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» является явным фаворитом Лиги Европы. Плюс «горожане» и «красные» продолжают путь в Кубке Англии, причём команде Клоппа предстоит дуэль с «Манчестер Юнайтед», ещё и на выезде.

Шансы «Манчестер Сити» на завоевание титула чемпиона Англии мы оцениваем в 45%. Команда Хосепа Гвардиола привыкла к давлению и умеет играть на победу в каждом матче без исключения. К тому же «горожане» имеют широкий состав, позволяющий решать максимальные задачи сразу на нескольких фронтах.

Шансы «Ливерпуля» на победу в Премьер-лиге мы оцениваем в 30%. Команду Юргена Клоппа преследуют травмы, и есть ощущение, что в какой-то момент мерсисайдцы могут дать сбой. Всё-таки молодые футболисты «Ливерпуля» пока не могут демонстрировать качественный футбол на стабильной основе.

Шансы «Арсенала» на чемпионство мы оцениваем в 20%. Команда Микеля Артеты добилась солидного прогресса, однако ей может не хватить опыта – справляться с нарастающим давлением будет всё сложнее. К тому же «канониры» пока уступают «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в классе. Этот момент лондонцы компенсируют желанием и энергией, которой игроков заряжает Артета. Если «Арсенал» уже в нынешнем сезоне выиграет АПЛ, это будет довольно неожиданно.

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Александр Тихий