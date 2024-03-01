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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса слухи

01 Марта 2024 • 23:34 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
1 3.10 X 3.90 2 2.12
Через 17 ч. 10 мин.

«Фейеноорду» будет трудно сохранить в своих рядах нападающего Сантьяго Хименеса грядущим летом.

За мексиканцем пристально следит мадридский «Атлетико», о чём уже сообщалось ранее. Согласно данным журналиста Экрема Конура, конкуренцию «матрасникам» в борьбе за 22-летнего бомбардира готовы составить сразу четыре гранда Английской премьер-лиги – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Трансферная стоимость Сантьяго Хименеса оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В текущем сезоне форвард отметился 22 голами и пятью результативными передачами в 32 матчах за «Фейеноорд» во всех соревнованиях.

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