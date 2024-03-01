«Фейеноорду» будет трудно сохранить в своих рядах нападающего Сантьяго Хименеса грядущим летом.

За мексиканцем пристально следит мадридский «Атлетико», о чём уже сообщалось ранее. Согласно данным журналиста Экрема Конура, конкуренцию «матрасникам» в борьбе за 22-летнего бомбардира готовы составить сразу четыре гранда Английской премьер-лиги – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Трансферная стоимость Сантьяго Хименеса оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В текущем сезоне форвард отметился 22 голами и пятью результативными передачами в 32 матчах за «Фейеноорд» во всех соревнованиях.