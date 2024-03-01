Эндо: «В финале Кубка лиги я играл через сильную боль»

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо признался, что испытывал болевые ощущения в недавнем финале Кубка лиги против «Челси».

Японец провёл на поле все 120 минут встречи, а его команда победила с минимальным счётом благодаря голу Виргила ван Дейка в концовке дополнительного времени. Тремя днями позднее «Ливерпуль» встречался с «Саутгемптоном» в Кубке Англии, и эту встречу 31-летний хавбек пропустил из-за травмы.

«Было больно, но я решил, что у меня нет другого выбора, кроме как продолжать играть. Я доиграл матч через боль.

У меня были очень неприятные ощущения в подколенных сухожилиях, но мне удалось провести на поле 120 минут. Я пришёл в эту команду ради подобной борьбы», – приводят английские СМИ слова Эндо.