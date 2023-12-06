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​«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с вратарём официально

06 Декабря 2023 • 15:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1 1.80 X 4.30 2 4.05
07.12 23:15

«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с голкипером Фрейзером Форстером. Опытный 35-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до лета 2025 года.

Форстер не является основным голкипером «Тоттенхэма» - в нынешнем сезоне он поучаствовал только в одном матче Кубка английской лиги. Всего же за «шпор» этот вратарь провёл 21 поединок, в которых пропустил 29 раз.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 7 декабря – против «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фрейзер Форстер

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