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​«Тоттенхэм» - «лидер» топ-лиг Европы по потерянным очкам

08 Декабря 2023 • 10:17 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Вест Хэм

В последнее время результаты «Тоттенхэма» заметно ухудшились. В четверг команда Анге Постекоглу быстро забила в дерби против «Вест Хэма», но в итоге проиграла на своём поле со счётом 1:2.

Эксперты из Squawka указывают на тот факт, что в этом чемпионате Англии «Тоттенхэм» потерял уже 16 очков в матчах, по ходу которых вёл в счёте. У «шпор» больше таких очковых потерь, чем у любой другой команды в топ-7 европейских дивизионах.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч лондонцы проведут 10 декабря – против «Ньюкасла» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм

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