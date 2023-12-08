​«Тоттенхэм» - «лидер» топ-лиг Европы по потерянным очкам

В последнее время результаты «Тоттенхэма» заметно ухудшились. В четверг команда Анге Постекоглу быстро забила в дерби против «Вест Хэма», но в итоге проиграла на своём поле со счётом 1:2.

Эксперты из Squawka указывают на тот факт, что в этом чемпионате Англии «Тоттенхэм» потерял уже 16 очков в матчах, по ходу которых вёл в счёте. У «шпор» больше таких очковых потерь, чем у любой другой команды в топ-7 европейских дивизионах.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч лондонцы проведут 10 декабря – против «Ньюкасла» на своём поле.