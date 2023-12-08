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Озил в соцсетях посмеялся над неудачами «Тоттенхэма»

08 Декабря 2023 • 21:29 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Вест Хэм

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подколол «Тоттенхэм», принципиального соперника «канониров».

На свою страницу в соцсети он репостнул запись Opta Sports, где говорилось о неудачах «шпор». Так, «Тоттенхэм» не смог выиграть пять игр в АПЛ подряд, в которых изначально вёл 1:0. Это стало антирекордом Премьер-лиги.

«Кто же ещё мог побить этот рекорд?», - пишет Озил.

Напомним, что команда Анге Постекоглу начала сезон лидером Премьер-лиги, однако в последнее время сдала и опустилась аж на пятое место турнирной таблицы. Месут выступал за «Арсенал» с 2013 по 2021 годы.

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