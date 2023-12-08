Озил в соцсетях посмеялся над неудачами «Тоттенхэма»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подколол «Тоттенхэм», принципиального соперника «канониров».

На свою страницу в соцсети он репостнул запись Opta Sports, где говорилось о неудачах «шпор». Так, «Тоттенхэм» не смог выиграть пять игр в АПЛ подряд, в которых изначально вёл 1:0. Это стало антирекордом Премьер-лиги.

«Кто же ещё мог побить этот рекорд?», - пишет Озил.

Напомним, что команда Анге Постекоглу начала сезон лидером Премьер-лиги, однако в последнее время сдала и опустилась аж на пятое место турнирной таблицы. Месут выступал за «Арсенал» с 2013 по 2021 годы.