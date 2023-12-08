«Тоттенхэм» привычно быстро забил в матче с «Вест Хэмом», но снова провалил игру

В четверг в рамках Премьер-лиги Англии встретились «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». «Шпоры» привычно быстро открыли счет, как и в последних четырех неудачных матчах, но в итоге снова ничего не добились. На 11-й минуте после навеса с угла поля Кристиан Ромеро головой отправил мяч в дальний верхний угол. В начале второго тайма Мохаммед Кудус пробивал по воротам, несколько отскоков, и Джаррод Боуэн послал мяч под перекладину. Томаш Соучек из пределов штрафной бил в верхнюю часть ворот - голкипер чудом выручил. Дестини Удоги ошибся, отдавая пас назад, Боуэн оказался сам перед воротами и не смог обыграть вратаря, а Джеймс Уорд-Праус добил - 1:2.

Кошмар «Тоттенхэма» продолжается, команда идет пятой. Соперник - девятый.