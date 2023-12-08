«Тоттенхэм» привычно быстро забил в матче с «Вест Хэмом», но снова провалил игру

В четверг в рамках Премьер-лиги Англии встретились «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». «Шпоры» привычно быстро открыли счет, как и в последних четырех неудачных матчах, но в итоге снова ничего не добились. На 11-й минуте после навеса с угла поля Кристиан Ромеро головой отправил мяч в дальний верхний угол. В начале второго тайма Мохаммед Кудус пробивал по воротам, несколько отскоков, и Джаррод Боуэн послал мяч под перекладину. Томаш Соучек из пределов штрафной бил в верхнюю часть ворот - голкипер чудом выручил. Дестини Удоги ошибся, отдавая пас назад, Боуэн оказался сам перед воротами и не смог обыграть вратаря, а Джеймс Уорд-Праус добил - 1:2.
Кошмар «Тоттенхэма» продолжается, команда идет пятой. Соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Ромеро Кристиан11'
|52'Боуэн Джаррод (1:1)
|74'Уорд-Праус Джеймс (1:2)
Викарио Гульельмо•Порро Педро• 59'Ромеро Кристиан• 89'Дэвис Бен•Удоги Дестини•Биссума Ив84' (Хиль Бриан (84') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль67' (Скипп Оливер (67') •Кулушевски Деян•Ло Чельсо Джовани67' (Ришарлисон (67') •Джонсон Бреннан84' (Сарр Пап Матар (84') •Хын Мин Сон88' (Велиз Алехо (88')
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери• 57'Соучек Томаш•Уорд-Праус Джеймс• 80'Альварес Эдсон• 90'Боуэн Джаррод•Кудус Мохаммед88' (Форнальс Пабло (88') •Пакета Лукас
07 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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