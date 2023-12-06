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«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» слухи

06 Декабря 2023 • 21:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1 1.75 X 4.40 2 4.30
07.12 23:15

Центральный защитник «Эвертона» Бен Годфри может перебраться в «Тоттенхэм».

Как стало известно 90min, в предстоящее трансферное окно «шпоры» планируют усилить центр обороны. Сообщается, что 25-летний Годфри является одним из кандидатов «Тоттенхэма».

По сведениям источника, главный тренер лондонского клуба Анге Постекоглу давно является фанатом данного игрока. Стоимость сделки может составить 25 миллионов евро.

В текущей кампании Годфри появился на поле лишь в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника с «Эвертоном» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 13 миллионов евро.

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