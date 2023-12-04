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Хави считает, что ло Чельсо усилит «Барселону», если перейдёт в январе

04 Декабря 2023 • 12:46 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
07.12 23:15

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде Джованни ло Чельсо из лондонского «Тоттенхэма», который в последних матчах набрал хорошую форму под руководство Анге Постекоглу.

По информации от издания Sport, Хави уверен, что аргентинский полузащитник сможет сделать разницу на поле и помочь «Барселоне» достичь поставленных целей. Проблема в том, что «Тоттенхэм» пока не горит желанием расставаться с ло Чельсо, который нравится тренеру клуба Анге Постекоглу.

Джованни в нынешнем сезоне провёл 5 матчей в АПЛ, где забил 2 гола. Вчера аргентинец отличился в ворота «Манчестер Сити» и помог своей команде вырвать ничью 3:3.

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Тоттенхэм Барселона Джовани Ло Чельсо ещё теги

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