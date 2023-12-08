«Тоттенхэм» впервые за 15 лет проиграл три подряд домашних матча в АПЛ

Новым обидчиком «шпор» стал «Вест Хэм», добывший волевую победу со счётом 2:1. Как информирует Football Tweet, «Тоттенхэм» впервые с 2008 года уступил в трёх кряду матчах Премьер-лиги в родных стенах. Ранее коллектив Анге Постекоглу проиграл на своём поле «Астон Вилле» (1:2) и «Челси» (1:4). Примечательно, что во всех трёх случаях команда забивала первой – это антирекорд АПЛ.

Напомним, что всего пять туров назад «Тоттенхэм» возглавлял турнирную таблицу с 26 очками из 30 возможных. Сейчас «шпоры» занимают пятую строчку с 27 баллами на счету, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков.