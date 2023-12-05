«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм»

«Ювентус» готов продать вингера Самуэля Илинга в зимнее трансферное окно.

Англичанин редко появляется на поле в текущем сезоне, поэтому готов вернуться на родину. По сведениям журналиста Низаара Кинселлы, «Ювентус» продаст 20-летнего игрока в январе, если покупатели предложат не менее 18 млн евро. Фаворитом в борьбе за футболиста остаётся лондонский «Тоттенхэм», об интересе которого уже сообщалось в прошлом месяце.

Самуэль Илинг принял участие в четырёх матчах команды Массимилиано Аллегри в текущем сезоне, отметившись одним результативным пасом. Действующий контракт воспитанника «Челси» с туринцами рассчитан до 2025 года.