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«Ювентус» установил ценник на Илинга, которого намерен купить «Тоттенхэм»

05 Декабря 2023 • 21:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
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07.12 23:15

«Ювентус» готов продать вингера Самуэля Илинга в зимнее трансферное окно.

Англичанин редко появляется на поле в текущем сезоне, поэтому готов вернуться на родину. По сведениям журналиста Низаара Кинселлы, «Ювентус» продаст 20-летнего игрока в январе, если покупатели предложат не менее 18 млн евро. Фаворитом в борьбе за футболиста остаётся лондонский «Тоттенхэм», об интересе которого уже сообщалось в прошлом месяце.

Самуэль Илинг принял участие в четырёх матчах команды Массимилиано Аллегри в текущем сезоне, отметившись одним результативным пасом. Действующий контракт воспитанника «Челси» с туринцами рассчитан до 2025 года.

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Тоттенхэм Ювентус Самуэль Илинг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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