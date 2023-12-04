Мэддисон: «Постекоглу очень харизматичен, его мотивационные речи отлично работают»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал о сильном качестве главного тренера команды Анге Постекоглу.

Английский футболист, как и австралийский наставник, пополнил ряды «шпор» минувшим летом.

«Когда он проводит беседу перед игрой, вы полностью погружаетесь во всё, что он говорит. Я никогда не видел подобного, хотя в прошлом работал с хорошими тренерами. Он очень харизматичен, и вы даже глазом не моргнёте во время его мотивационной речи. То, как он говорит, как использует мини-истории, послания, аналогии, – всё это отлично работает», – цитируют английские СМИ Мэддисона.