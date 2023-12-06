«Ньюкасл» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за Илинга

Лондонский «Тоттенхэм» столкнётся с конкуренцией в борьбе за трансфер вингера туринского «Ювентуса» Самуэля Илинга. По информации от Tuttomercato, в услугах 20-летнего англичанина также заинтересован «Ньюкасл».

Отметим, что «Ювентус» будет готов отпустить Илинга в зимнее трансферное окно, так как англичанин не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри. Зато Анге Постекоглу и Эдди Хау с радостью приютили бы Самуэля в своей команде.

Илинг в нынешнем сезоне провёл всего 4 матча в итальянской Серии А, где отметился одной результативной передачей. Англичанин способен сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки.