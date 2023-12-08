«Тоттенхэм» установил сразу два антирекорда АПЛ

«Тоттенхэм» продолжает переживать череду неудач.

Коллектив Анге Постекоглу уже на 11-й минуте открыл счёт в поединке с «Вест Хэмом», но потерпел поражение (1:2), дважды пропустив во втором тайме. Таким образом, как отмечает Opta, «Тоттенхэм» стал первой в истории Премьер-лиги командой, которая не смогла победить в пяти матчах кряду, забивая первой. Также никто до «шпор» не проигрывал в трёх подряд домашних встречах АПЛ, забивая первый гол.

«Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 15 туров, причём «Манчестер Юнайтед», идущий шестым, уступает лишь по разнице голов (обе команды набрали по 27 очков).