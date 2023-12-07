Девять игроков «Тоттенхэма» пропустят матч с «Вест Хэмом»

Сразу девять футболистов не смогут помочь «Тоттенхэму» в предстоящем матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «шпор» Анге Постекоглу.

По словам австралийского специалиста, восстанавливаться от травм продолжают Эрик Дайер, Джеймс Мэддисон, Иван Перишич, Эшли Филлипс, Матар Сарр Пап, Райан Сессеньон, Манор Соломон, Микки ван де Вен и Элфи Уайтмэн.

Матч 15-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» запланирован на сегодня, 7 декабря. Начало поединка должно состояться в 23:15 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.