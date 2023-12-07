«Вест Хэму» нужно заплатить более 50 миллионов евро для трансфера Чалханоглу

Миланский «Интер» озвучил цену, за которую будет готов продать своего полузащитника Хакана Чалханоглу в лондонский «Вест Хэм». По сообщениям от Calciomercato, для трансфера турецкого хавбека «молотобойцам» придётся выложить более 50 миллионов евро.

Отметим, что 29-летний Чалханоглу недавно продлил контракт с миланским «Интером» до лета 2027 года. Именно поэтому руководство «нерадзурри» просит за полузащитника солидную сумму компенсации.

Чалханоглу в этом сезоне отметился шестью голами и одной результативной передачей в чемпионате Италии. Турка ранее связывали с другим лондонским клубом – «Челси».