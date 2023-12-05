Мэддисон: «Думаю, я главный фанат Беллингема, иногда страшно представлять, насколько он молод»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон оценил талант 20-летнего хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема, который недавно стал обладателем награды Golden Boy (лучший молодой игрок года).

«Думаю, я главный фанат Беллингема. Он очень любит футбол. Иногда даже страшно представлять, насколько Джуд молод. Он является топ-игроком и в будущем будет становиться только лучше. У меня нет сомнений в том, что Беллингем добьётся успеха. У него менталитет 30-летнего ветерана, который провёл в Премьер-лиге около 600 матчей», – приводит слова Мэддисона Madrid Xtra.

Беллингем сейчас является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 11 голами на счету.