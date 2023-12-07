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«Тоттенхэм» не продаст Ришарлисона дешевле 70 миллионов евро

07 Декабря 2023 • 12:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1 1.73 X 4.40 2 4.30
Через 10 ч. 20 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» не намерен продавать своего нападающего Ришарлисона за сумму дешевле 70 миллионов евро. По информации от 90 min, «шпоры» в случае продажи бразильца хотят получить как минимум ту же сумму, которую команда заплатила «Эвертону» за трансфер летом 2022 года.

Отметим, что в услугах Ришарлисона заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые хотели бы оформить трансфер уже в январе. Впрочем, пока неизвестно, согласятся ли местные команды удовлетворить финансовые требования «Тоттенхэма».

Ришарлисон в этом сезоне провёл 11 матчей в Премьер-лиге, где отметился голом и 3 результативными передачами.

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