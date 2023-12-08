Боуэн – третий игрок в истории АПЛ, забивший в семи подряд гостевых матчах

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн продлил голевую серию в выездных матчах.

26-летний футболист поразил ворота «Тоттенхэма» на 52-й минуте поединка 15-го тура чемпионата Англии, установив на табло счёт 1:1. По данным Opta, Боуэн стал лишь третьим в истории игроком, сумевшим забить в семи кряду гостевых матчах Премьер-лиги. Прежде это удавалось только знаменитым экс-форвардам Робину ван Перси (девять игр) и Серхио Агуэро (семь).

В активе Джаррода Боуэна в общей сложности девять точных ударов в 14 встречах АПЛ в нынешней кампании. Любопытно, что в прошлом сезоне англичанин отличился в лиге шесть раз, ни разу не сделав этого на выезде.