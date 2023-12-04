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Мэддисон: «Сон обладает аурой великого игрока»

04 Декабря 2023 • 23:33 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
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07.12 23:15

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал, в чём хорош Сон Хын Мин.

Южнокорейский нападающий возглавляет список бомбардиров «шпор» в текущем сезоне с девятью забитыми мячами, а английский атакующий хавбек, продолжающий залечивать травму, лидирует в рейтинге ассистентов – пять голевых пасов. 

«Сон – великолепный игрок, и люди охотно к нему прислушиваются. Молодые ребята, тренирующиеся с нами, всегда слушают, когда он что-то говорит. У него сильная личность и особая аура – аура великого футболиста, способного раскрываться и приносить пользу команде в самые ответственные моменты», – приводит The Spurs Express слова Мэддисона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон Сон Хын Мин ещё теги

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