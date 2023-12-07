Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» Брентуэйта

07 Декабря 2023 • 15:43 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
1 3.20 X 3.50 2 2.30
Через 4 ч. 27 мин.

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на центрального защитника «Эвертона» Джерреда Брентуэйта. По информации от Sky Sports, 21-летний англичанин высоко котируется в шорт-листе «шпор» на январский трансферный рынок.

Сделку может усложнить тот фактор, что недавно Брейнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до лета 2027 года. «Ириски» могут запросить сумму компенсации, которая будет не по карману команде Анге Постекоглу.

Напомним, Брентуэйта ранее связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон английский защитник провёл в Нидерландах на правах аренды в составе ПСВ Эйндховен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Джерред Брентуэйт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
15:43
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» Брентуэйта
12:37
Ливраменто хочет играть за Англию, а не Шотландию
06 Декабря
16:33
Прогноз и ставка на матч Эвертон — Ньюкасл АПЛ — 7 декабря 2023
14:39
​Хау высказался о сроках восстановления вратаря Поупа
14:36
​У тренера «Ньюкасла» спросили о возможном подписании де Хеа
05 Декабря
13:30
«Эвертон» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11:17
Ремсдейл готов перейти в «Ньюкасл», но есть одна проблема
04 Декабря
16:14
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда
15:45
Интерес «Ньюкасла» к Гирасси становится всё более конкретным, но Серу хочет и другой клуб из АПЛ
15:31
«Ньюкасл» проявляет интерес к бывшему вратарю «Манчестер Юнайтед» де Хеа
14:16
«Ньюкаслу» интересен форвард «Ювентуса», цена вопроса – 25 миллионов евро
03 Декабря
13:42
Ван де Бек интересен трём клубам
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН НЬЮКАСЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
07.12.23 в 22:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
2.85 3.60 2.36
Видео
07.12.23 в 23:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.50 4.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Мадуэке разочарован – он может уйти из «Челси»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Кризис – это не про нас»
17:39 · Англия. Премьер-лига
​Шутка журналиста не понравилась Клоппу
17:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» готовит рекордный трансфер форварда слухи
17:11 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк отреагировал на серьёзную травму Матипа
15:53 · Англия. Премьер-лига
Манчестерские клубы готовы сразиться за 18-летнего защитника «Лилля»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» Брентуэйта
15:37 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Я разочарован своим выступлением против «Астон Виллы»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Беннасер: «Уход из «Арсенала» был одним из самых опасных решений в моей карьере»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов зимой расстаться с тремя футболистами
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» нужно заплатить более 50 миллионов евро для трансфера Чалханоглу
14:16 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Давно понятно, что Санчо и Погба не являются хорошими профессионалами»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры
13:51 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК» 2
13:49 · Англия. Премьер-лига
«А у нас он был тренеришкой»: реакция болельщиков на поражение «Манчестер Сити» от «Астон Виллы» 1
Все новости
Рекомендуем