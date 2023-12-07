«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Эвертона» Брентуэйта

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на центрального защитника «Эвертона» Джерреда Брентуэйта. По информации от Sky Sports, 21-летний англичанин высоко котируется в шорт-листе «шпор» на январский трансферный рынок.

Сделку может усложнить тот фактор, что недавно Брейнтуэйт продлил контракт с «Эвертоном» до лета 2027 года. «Ириски» могут запросить сумму компенсации, которая будет не по карману команде Анге Постекоглу.

Напомним, Брентуэйта ранее связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед». Прошлый сезон английский защитник провёл в Нидерландах на правах аренды в составе ПСВ Эйндховен.