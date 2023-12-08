Порро – второй по результативным действиям в АПЛ среди защитников с февраля

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро в очередной раз напрямую поучаствовал в забитом мяче.

Испанский футболист ассистировал Кристиану Ромеро, который вывел «шпор» вперёд на 11-й минуте сегодняшнего матча против «Вест Хэма». По данным Opta, для Порро это уже десятое результативное действие в Премьер-лиге с момента дебюта за «Тоттенхэм» в феврале (три гола и семь голевых передач). Ещё более впечатляющую результативность за обозначенный период продемонстрировал только один защитник – Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» (13 голов и ассистов).

Следить за событиями поединка «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.