Постекоглу: «Тоттенхэм» играет недостаточно уверенно, усталость – не оправдание»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу объяснил очередное поражение своей команды.

«Шпоры» потерпели третью кряду неудачу в родных стенах, уступив «Вест Хэму» (1:2). Недавние лидеры Премьер-лиги набрали всего одно очко в последних пяти матчах.

«Нам не хватало уверенности, когда мы били по воротам, и это никак не связано с усталостью. Доминируя, вы должны что-то из этого извлекать, но нам это не удалось. Люди говорят, что мы играем в хороший футбол, но мы не демонстрируем реальной уверенности в своём подходе. Люди считают, что мы играем здорово, но я говорил не об этом – я хочу побеждать. Мы находимся в самом начале нашего пути, и это только подпитывает меня», – заявил в послематчевом интервью Постекоглу.