Постекоглу: «Вест Хэм» — очень опасная команда»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о предстоящем матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

«У «Вест Хэма» есть сильные игроки в атакующей линии. Это очень опасная команда, особенно при подачах в штрафную. У них сильный коллектив, который тяжело сломить. Это отличный вызов для нас», — приводит слова Постекоглу пресс-служба «шпор».

На данный момент «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 27 баллов. «Молотобойцы» занимают девятую позицию, набрав 21 очко.

Матч 15-го тура АПЛ между командой Постекоглу и «Вест Хэмом» пройдет сегодня, 7 декабря. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult, которая стартует в 23:15 по мск.