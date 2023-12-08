Мойес – о победе над «Тоттенхэмом»: «Вест Хэм» умеет наказывать сильных соперников»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился впечатлениями после победы над «Тоттенхэмом» (2:1).

«Молотобойцы» пропустили уже на 11-й минуте, но нашли в себе силы перевернуть ход матча, ответив двумя безответными мячами во втором тайме.

«Великолепная игра против качественного соперника. Сегодня нам пришлось нелегко. Кажется, в первом тайме мы не касались мяча на протяжении восьми-девяти минут, что говорит о качестве «Тоттенхэма». Мы обрели уверенность, когда смогли вернуть себе мяч. Нас можно считать командой, способной наказывать сильных соперников», – заявил в интервью Amazon Prime Мойес.